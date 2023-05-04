Виктор Онопко рассказал о мотивации футболистов играть за сборную России

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Виктор Онопко, тренер сборной России, поделился своими мыслями о мотивации игроков на фоне отстранения российского спорта от официальных международных соревнований. По мнению Онопко, футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации даже в нынешней ситуации. Он подчеркнул, что вступление в национальную сборную является исключительно добровольным решением каждого игрока.

Фото: фото с официального сайта

Говоря о проблеме мотивации игроков во время матчей против таких команд, как Ирак и Иран, Онопко отметил, что она не стала более сложной. Он отметил, что у игроков по-прежнему есть сильное желание играть со страстью и энтузиазмом, а те, кто не чувствует того же, могут не участвовать. Он добавил, что пока все желающие играть есть, сообщает Sport24.

В марте этого года сборная России провела товарищеские матчи с Ираном и Ираком, которые завершились вничью и победой соответственно. На данный момент расписание ближайших матчей сборной России остается неизвестным.

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