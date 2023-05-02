Криштиану Роналду стремится покинуть Саудовскую Аравию

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El Nacional сообщает, что Криштиану Роналду, известный нападающий клуба "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, испытывает значительные трудности с акклиматизацией к новой культуре страны и языковым барьерам. В результате португальский игрок стремится покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид, где он провел девять плодотворных лет, играя за местную команду "Реал Мадрид".

Интересно, что до перехода в "Аль-Наср" Роналду был на грани перехода в мадридский "Атлетико". Однако потенциальное подписание столкнулось с жесткой оппозицией со стороны болельщиков.

Флорентино Перес, президент мадридского "Реала", выразил готовность предложить Роналдо роль посла или должность в спортивном руководстве команды. В связи с таким развитием событий остается только догадываться, что ждет Роналдо в будущем.

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