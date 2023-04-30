Лионель Месси намекнул на возможный переход в чемпионат Саудовской Аравии

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лионель Месси, выдающийся нападающий "ПСЖ", недавно удивил своих подписчиков, поделившись на своей страничке в социальной сети сообщение о Саудовской Аравии. Аргентинский нападающий выразил свое восхищение зеленью в этой стране, чего он никак не ожидал.

"Я люблю исследовать ее неожиданные чудеса, когда у меня есть такая возможность", — написал Месси.

Новость о возможном переезде Месси в Саудовскую Аравию ранее вызвала большой резонанс: и "Аль-Хиляль", и "Аль-Иттихад" выразили заинтересованность в приобретении звездного игрока. Более того, по слухам, Саудовская Аравия намерена назначить Месси послом, чтобы помочь своей заявке на проведение чемпионата мира по футболу.

Несмотря на все это, у Месси есть еще один возможный вариант продолжения карьеры — возвращение в "Барселону". Одаренный игрок был важным активом "ПСЖ" с 2021 года, а его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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