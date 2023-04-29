Дмитрий Песков прокомментировал требования МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях анализируются.

Как сообщает "РИА Новости Спорт", Песков сказал:

"Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции".

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах озвучил требования, которые должны выполнить российские и белорусские спортсмены, чтобы вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. Известно, что россиянам необходимо будет подписать декларацию, однако от них не требуется выражать свое мнение против своей страны. В настоящее время спортсмены из этих стран отстранены от участия в большинстве международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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