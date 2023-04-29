Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях анализируются.
Как сообщает "РИА Новости Спорт", Песков сказал:
"Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции".
Напомним, ранее президент МОК Томас Бах озвучил требования, которые должны выполнить российские и белорусские спортсмены, чтобы вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. Известно, что россиянам необходимо будет подписать декларацию, однако от них не требуется выражать свое мнение против своей страны. В настоящее время спортсмены из этих стран отстранены от участия в большинстве международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Нового владельца" особняка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь назвали обманщиком, который решил напомнить о себе благодаря "дешёвому хайпу", пишет "КП".