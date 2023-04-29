Криштиану Роналду забил гол за "Аль-Наср" спустя 4 матча

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил гол в ворота "Аль-Раед" в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Этот гол стал первым для 38-летнего португальца в команде после четырех матчей без голов.

Последний раз он забивал в матче 22-го тура против "Аль-Адалы" (5:0), когда он оформил дубль. Этот матч состоялся 4 апреля, и с тех пор "Аль-Наср" сыграл четыре матча, ни в одном из которых Роналду не забил гол.

В общей сложности Криштиану Роналду забил 12 голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах за "Аль-Наср".

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