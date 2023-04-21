Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, недавно поделилась своими мыслями о футболе.

Она подняла актуальный вопрос о том, почему россияне не проявляют активного интереса к просмотру собственной футбольной лиги, в то время как с энтузиазмом следят за английской премьер-лигой, немецким или итальянским чемпионатом. По ее словам, причина в том, что эти лиги более интересны и конкурентны. В то время как в России, кажется, все предсказуемо, и единственной доминирующей командой является "Зенит". Хотя сама Вяльбе не часто смотрит футбол, она все равно находит его интересным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«145 млн, а играть некому!» - РАЗОБЛАЧЕНИЕ главного МИФА о российском футболе