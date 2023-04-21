Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей

Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, недавно поделилась своими мыслями о футболе.
Она подняла актуальный вопрос о том, почему россияне не проявляют активного интереса к просмотру собственной футбольной лиги, в то время как с энтузиазмом следят за английской премьер-лигой, немецким или итальянским чемпионатом. По ее словам, причина в том, что эти лиги более интересны и конкурентны. В то время как в России, кажется, все предсказуемо, и единственной доминирующей командой является "Зенит". Хотя сама Вяльбе не часто смотрит футбол, она все равно находит его интересным.
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