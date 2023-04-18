Украинская теннисистка отказалась пожать руки россиянкам после своего поражения

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время турнира WTA-500 на закрытом глиняном корте в Штутгарте (Германия) украинская теннисистка Людмила Киченок, игравшая вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, отказалась пожать руки российским спортсменкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после их поражения в первом круге женского парного разряда.

Российские спортсменки выиграли матч 3-6, 6-4, 10-6 за общее время матча 1 час 27 минут.

По традиции после окончания матча теннисисты подходят к сетке и пожимают друг другу руки, но Киченок сразу же направилась к судье, не подойдя к российским спортсменкам. Однако латвийская теннисистка Остапенко пожала руки Потаповой и Кудерметовой.

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Киченок Надежда WTA St Petersburg Ladies Trophy 2021