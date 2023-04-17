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"Тоттенхэм" заинтересовался Луисом Энрике

1:14
Спорт

По данным Daily Telegraph, руководство "Тоттенхэм Хотспур" планирует провести переговоры с Луисом Энрике по поводу его возможного назначения на пост главного тренера команды.

"Тоттенхэм" заинтересовался Луисом Энрике

В конце марта "Тоттенхэм Хотспур" уволил Антонио Конте и назначил итальянца Кристиана Стеллини временным главным тренером до конца сезона.

В начале апреля появились сообщения о том, что Энрике провел переговоры с "Челси". После этого лондонский клуб назначил Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером до конца сезона.

Согласно источникам, Энрике был разочарован решением "Челси". Во время переговоров испанский тренер пытался убедить боссов клуба дать ему возможность возглавить команду против "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

52-летний Луис Энрике был безработным с момента ухода из сборной Испании в декабре 2022 года. С 2014 по 2017 год он работал с "Барселоной". В первом сезоне под его руководством каталонцы выиграли сразу три титула: чемпионат и кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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ЛУИС ЭНРИКЕ - история железного ЛУЧО. Часть 1. Свой среди своих, чужой среди чужих.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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