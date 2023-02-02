41-летний Павлюченко возобновит карьеру в "Уфе" ради одного матча

41-летний нападающий Роман Павлюченко, известный своими выступлениями за "Спартак", "Тоттенхэм" и сборную России, может возобновить футбольную карьеру в "Уфе" ради того, чтобы сыграть один матч.

Футболист планирует принять участие в кубковом матче "Уфы" против "Ахмата", который состоится 26 февраля 2023 года. Форвард хочет забить 200-й гол в клубной карьере и заодно помочь клубу из Уфы пройти дальше в Кубке России.

В последние годы 41-летний Роман Павлюченко не выступал на профессиональном уровне. Последней командой нападающего было ногинское "Знамя", однако в октябре 2022 года ветеран покинул этот клуб.