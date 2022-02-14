Духовник Валиевой рассказал об "отеческой" беседе со спортсменкой

Духовный наставник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев признался, что у него состоялся разговор с российской фигуристкой Камилой Валиевой, сообщает портал Sports.ru.

"В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий", — заявил священник.

Также стало известно, что сегодня фигуристка во время выступления с произвольными программами на тренировке на Олимпийских Играх в Пекине смогла прыгнуть три четверных прыжка.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву всё-таки решили допустить до участия в личном турнире.

Напомним, что 11 февраля допинг-проба Валиевой от 25 декабря показала положительный результат на запрещённое вещество. Российское антидопинговое агентство временно отстранило её от соревнований.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен