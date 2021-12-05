Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

Первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии. Наша сборная преодолела дистанцию за 41 минуту 19 секунд.

Как сообщает РИА Новости, в сборной - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Второе место заняла команда Швеции. Они отстали на одну секунду.

На третьем – спортсменки Норвегии. Они не успели добежать до финиша 1,2 секунды.

Вторая сборная России заняла восьмое место. В ее составе - Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Сегодня, 5 декабря, также прошли мужские гонки. Вторая сборная России финишировала второй в эстафете, первая команда - четвертой.

Ещё один этап Кубка мира состоится в Швейцарии 11-12 декабря.

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