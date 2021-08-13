Россия свалилась в рейтинге УЕФА ниже Шотландии. Дальше - Австрия и Украина

Российские клубы второй год подряд крайне неудачно выступили в квалификации еврокубков. "Рубин" и "Сочи" не смогли пройти отбор в Лигу конференций, новый турнир УЕФА. "Спартак" оступился в противостоянии с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

Репутацию красно-белых спасает то, что по правилам УЕФА проигравшие в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов напрямую отправляются в Лигу Европы. Для казанцев и сочинцев европейский сезон завершён окончательно.

Таким образом, осенью российские болельщики увидят "Зенит" в Лиге чемпионов, а "Локомотив" и "Спартак" - в Лиге Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА

Неудачные выступления на протяжении двух сезонов сказались на положении России в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь страна опустилась на девятое место, чего не было с 2006 года.

На восьмом месте теперь Шотландия, которая на данный момент сохранила в еврокубках четыре команды - "Селтик" и "Глазго Рейнджерс" продолжат борьбу в Лиге Европы, "Абердин" и "Сент-Джонстон" - в Лиге конференций.

7. Голландия - 32,700.

8. Шотландия - 30,700.

9. Россия - 30,682.

10. Австрия - 29,350.

11. Украина - 29,100.

12. Сербия - 26,125.

У австрийцев также осталось четыре команды. Все они будут выступать в 4-м раунде отборочных турниров еврокубков, то есть проведут восемь матчей. "Зальцбург" претендует на выход в групповой этап Лиги чемпионов, что может дать бонусные очки Австрии.

Положение украинцев хуже - осталось только три команды. Два клуба - "Шахтёр" и "Заря" - будут выступать в 4-м раунде отбора. Но даже при таком положении Украина может обойти Россию по итогам квалификационных раундов. Для этого командам из Донецка и Луганска нужно одержать по две победы в матчах с "Монако" и "Рапидом".

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