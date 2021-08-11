"Жду её возвращения": Винер-Усманова рассказала об "ангельской улыбке" Кабаевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова мечтает о возвращении Алины Кабаевой.

Ирина Винер-Усманова призналась в интервью РИА Новости, что сильно расстроилась, когда олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева приняла решение закончить карьеру.

По словам Винер-Усмановой, ей бы очень хотелось, чтобы Кабаева продолжила выступления, но "вот так сложилось". Кроме того, специалист надеется на возвращение бывшей спортсменки в роли тренера или консультанта сборной России по художественной гимнастике:

"Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку".

Ранее Pravda.Ru писала о набирающем популярность архивном видео, на котором видно, как Ирина Винер-Усманова публично унижает одну из своих подопечных, Маргариту Мамун, позволяя себе резкие высказывания в адрес спортсменки.

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