Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова мечтает о возвращении Алины Кабаевой.
Ирина Винер-Усманова призналась в интервью РИА Новости, что сильно расстроилась, когда олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева приняла решение закончить карьеру.
По словам Винер-Усмановой, ей бы очень хотелось, чтобы Кабаева продолжила выступления, но "вот так сложилось". Кроме того, специалист надеется на возвращение бывшей спортсменки в роли тренера или консультанта сборной России по художественной гимнастике:
"Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку".
Ранее Pravda.Ru писала о набирающем популярность архивном видео, на котором видно, как Ирина Винер-Усманова публично унижает одну из своих подопечных, Маргариту Мамун, позволяя себе резкие высказывания в адрес спортсменки.
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Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.