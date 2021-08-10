Набирает популярность видео, на котором Винер публично унижает гимнастку Мамун

На уникальных кадрах Ирина Винер-Усманова жестко критикует гимнастку Маргариту Мамун, позволяя себе нецензурные высказывания.

В социальных сетях набирает популярность архивное видео, на котором президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обрушивается с критикой на одну из своих подопечных, гимнастку Маргариту Мамун, и позволяет себе унижающие реплики в адрес спортсменки.

По словам спортивного журналиста Игоря Рабинера, это фрагмент из документального фильма о Мамун, который Ирина Винер пыталась выкупить, чтобы видео не стало достоянием общественности. Об этом журналисту рассказала сама Маргарита Мамун в одном из интервью:

Этот отрывок о том, что большой спорт — не институт благородных девиц. Мы даже представить себе не можем, что там звучит внутри.

Рабинер считает, что только спортсмен решает, стоит ли ему терпеть подобные унижения со стороны тренера, но тот, кто работает, стиснув зубы, в итоге становится олимпийским чемпионом, как Маргарита Мамун.