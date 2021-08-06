Трамп назвал американских спортсменок на Олимпиаде "маньяками-леваками"

Экс-глава Белого дома призвал заменить футболисток настоящими патриотами.

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Independent обрушился с критикой на представительниц футбольной сборной своей страны.

Американская сборная не сумела выиграть Олимпийские игры, завоевав 5 августа бронзовые медали. Два мяча на счету одного из лидеров команды, полузащитницы Меган Рапино, также являющейся правозащитницей и ярой активисткой.

Трамп уверен, что игрокам сборной нужно больше думать о футболе, а не о политической деятельности. По словам бывшего президента США, в команде слишком много "наёмников", которых нужно заменить патриотами:

Если бы наша футбольная команда, которой управляет радикальная группа маньяков-леваков, не была бы так погружена в социальные вопросы, она бы выиграла золотую медаль, а не бронзу.

У Рапино давний конфликт с Трампом: ранее она отклоняла его приглашения в Белый дом и называла экс-президента "сексистом" и "женоненавистником".

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