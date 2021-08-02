"Куда? В Киев": муж Тимановской покинул Белоруссию из-за скандала на Олимпиаде

Андрей Зданевич, муж легкоатлетки Кристины Тимановской, покинул Белоруссию после скандала супруги со спортивным руководством страны. По его словам, в данный момент он находится в Киеве.

Накануне в сети появилось видео, в котором бегунья критикует белорусских чиновников, которые поставили её бежать в эстафете 4х400 метров без её согласия. После этого, по словам Кристины, на неё началось давление со стороны руководства. Она также утверждала о попытках белорусских властей вывезти её из Токио силой и просила МОК взять её под защиту.

Сейчас Тимановской предлагают политическое убежище сразу несколько европейских стран, среди которых Чехия и Польша.

Газета "Спорт-Экспресс" взяла комментарий у Андрея Зданевича по поводу его спешного отъезда из Белоруссии. Он подтвердил, что действительно покинул страну, но никаких конкретных сведений о своём местонахождении (кроме того, что он сейчас в Киеве) не предоставил:

"Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", — заявил Зданевич.

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