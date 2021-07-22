"Как бы забыть": мужская художественная гимнастика "травмировала" Татьяну Навку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка увидела соревнования по мужской художественной гимнастике. Судя по всему, впервые. Хотя на видео, которое она выложила, были запечатлены соревнования, которые проходили в 2019 году.

"У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?" — написала Навка в Instagram. Так она прокомментировала выступление с лентой испанского гимнаста Кристофера Бенитеса.

Комментарий Татьяны Навки был опубликован 21 июля. И на него обратили внимание, в том числе за рубежом. Высказывание олимпийской чемпионки раскритиковали четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

По словам Пападакис, ее опечалило то обстоятельство, что в 2021 году у людей отсутствует уважение к тому, как другие люди самовыражаются. Она подчеркнула, что "публичные нападки разрушительны и вредны". Сизерон ограничился репостом этой записи.

В России, надо заметить, в начале этого года прошли соревнования по мужской художественной гимнастике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова тогда подчеркивала, что этот вид спорта имеет все права на существование.

В мужской художественной гимнастике есть два направления — японская и испанская. Японская появилась в 1980-х годах из национальных боевых искусств. В этом виде гимнастики есть акробатические элементы, элементы спортивной гимнастики, а также заимствования из женской художественной гимнастики, например булавы (более утяжеленные) и скакалка.

В испанском направлении мужчины выступают в расшитых стразами комбинезонах и такими же предметами, как у женщин. На Татьяну Навку произвело впечатление именно одно из соревнований этого направления.

В России же развивают японское направление мужской художественной гимнастики.