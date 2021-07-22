Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка увидела соревнования по мужской художественной гимнастике. Судя по всему, впервые. Хотя на видео, которое она выложила, были запечатлены соревнования, которые проходили в 2019 году.
"У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?" — написала Навка в Instagram. Так она прокомментировала выступление с лентой испанского гимнаста Кристофера Бенитеса.
Комментарий Татьяны Навки был опубликован 21 июля. И на него обратили внимание, в том числе за рубежом. Высказывание олимпийской чемпионки раскритиковали четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
По словам Пападакис, ее опечалило то обстоятельство, что в 2021 году у людей отсутствует уважение к тому, как другие люди самовыражаются. Она подчеркнула, что "публичные нападки разрушительны и вредны". Сизерон ограничился репостом этой записи.
В России, надо заметить, в начале этого года прошли соревнования по мужской художественной гимнастике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова тогда подчеркивала, что этот вид спорта имеет все права на существование.
В мужской художественной гимнастике есть два направления — японская и испанская. Японская появилась в 1980-х годах из национальных боевых искусств. В этом виде гимнастики есть акробатические элементы, элементы спортивной гимнастики, а также заимствования из женской художественной гимнастики, например булавы (более утяжеленные) и скакалка.
В испанском направлении мужчины выступают в расшитых стразами комбинезонах и такими же предметами, как у женщин. На Татьяну Навку произвело впечатление именно одно из соревнований этого направления.
В России же развивают японское направление мужской художественной гимнастики.
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