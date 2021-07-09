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Англия — Италия в финале Евро-2020: кому пророчат победу?

Спорт » Командные виды » Футбол

11 июля в 22:00 по московскому времени состоится финальный матч Евро-2020, в котором сборная Англии сыграет с командой Италии.

Англия — Италия в финале Евро-2020: кому пророчат победу?

Многие букмекеры считают, что в грядущем финале сборная Англии является фаворитом. Во-первых, команда играет у себя дома — в Лондоне, на стадионе "Уэмбли", поэтому им гарантирована мощная поддержка фанатов, заявил спортивный журналист Николай Яременко. Кроме того, отметил эксперт, команда Англии может косвенно рассчитывать на "домашнее судейство".

"Но, если бы задали вопрос, я бы ответил, что 52% на Англию, 48% на Италию. Тут нет однозначного фаворита, но, наверное, у англичан должно быть чуть-чуть побольше такого административного фарта", — пояснил эксперт.

Что касается сборной Италии, то по физическим кондициям она сдувается. А фот Англия по тому же показателю сейчас находится на пике, на котором её сборную уже давно не видели.

Но делать прогнозы пока рано, отметил Яременко.

Комментатор и спортивный журналист Станислав Рынкевич тоже считает, что что букмекеры выделяют Англию в роли фаворита благодаря тому, что финал пройдет на "Уэмбли".

По его словам, исторически Италия, особенно в финалах крупных турниров, — это дробление игры на эпизоды, частые затяжки времени, симуляции, в которых они являются признанными мастерами. Но и Англия на этом Евро научилась проводить такие "рваные" матчи.

Но и сборную Италии тоже не стоит скидывать со счетов. Рынкевич считает, что команда Италии более гибкая и разносторонняя. Кроме того, у неё будет дополнительный выходной день, в отличие от англичан, так как она свою игру провела на день раньше, сообщает телеканал "360".

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Сборная Англии сыграет со сборной Италии в финале ЕВРО 2020
Автор: Снежана Шахова
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