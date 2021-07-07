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Италия в финале чемпионата Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

Вчера в 22:00 по московскому времени сборная Италии встретилась с Испанией на лондонском стадионе Уэмбли. По итогам основного и дополнительного времени — счет 1:1, а в пенальти Испанцы уступили со счетом 2:4.

Дани Ольмо

В ходе классического европейского противостояния Италии и Испании, которое по статистике личных встреч чаще всего заканчивается ничьей, испанцем повезло меньше. Команды отыграли эталонный матч для полуфинала чемпионата Европы, однако голов было забито мало. Множество нереализованных моментов и голов из офсайдов привели к серии пенальти.

В течение всей игры испанцем приходилось догонять. На 60-й минуте счет со стороны итальянцев открыл Фредерико Кьеза, и лишь на 80-й минуте Альваро Мората с передачи Дани Ольмо смог сравнять счет.

Во время дополнительных таймов, как и в основное время, обе команды не боялись рисковать и проводить множество опасных атак. Учитывая такой темп игры, когда каждая минута могла оказаться решающей, арбитры не добавили ни минуты компенсированного времени к основным и дополнительным таймам.

В серии пенальти счет также открыли итальянцы. Благодаря промаху испанского футболиста Дани Ольмо и нескольким сейвам Джанлуиджи Доннарума Италия вышла в финал Евро-2020.

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Италия - Испания. Серия пенальти - Евро-2020
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева
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