Финский футболист Иванов хочет отобрать три очка у сборной России

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов перед стартом Евро-2020 заявил, что команда рассчитывает попасть в плей-офф. По его мнению, для этого может быть достаточно трёх очков, а самый реальный шанс у финнов взять их игра с Россией.

Иванов отметил, что все считают Финляндию аутсайдером группы, поэтому команде нечего терять.

"Самый лучший шанс взять три очка — поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее", — приводит Delfi слова Иванова.

Роберт Иванов родился в Хельсинки в 1994 году в семье ингерманландки и русского. Его отец Владимир Иванов также был футболистом.

26-летний футболист после выступлений за финские команды в 2019 году перешёл в польскую "Варту". В составе сборной Финляндии игрок провёл три матча.

Матч Россия - Финляндия состоится в Санкт-Петербурге 16 июня и начнётся в 16.00.