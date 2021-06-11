Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов перед стартом Евро-2020 заявил, что команда рассчитывает попасть в плей-офф. По его мнению, для этого может быть достаточно трёх очков, а самый реальный шанс у финнов взять их игра с Россией.
Иванов отметил, что все считают Финляндию аутсайдером группы, поэтому команде нечего терять.
"Самый лучший шанс взять три очка — поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее", — приводит Delfi слова Иванова.
Матч Россия - Финляндия состоится в Санкт-Петербурге 16 июня и начнётся в 16.00.
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