УЕФА подтвердил, что россияне не смогут поехать на матч Евро-2020 в Данию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прояснил ситуацию с посещением матча Евро-2020 Дания — Россия болельщиками из РФ. Россияне, которые купили билеты на игру, не смогут поехать в Копенгаген.

В УЕФА сообщили, что направили запрос в Датскую футбольную ассоциацию и МИД Дании по ситуации с болельщиками. Датская сторона отказалась делать исключения для россиян.

"Никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", — приводит "РИА Новости" ответ УЕФА.

Ранее сообщалось, что около 2,5 тысяч россиян купили билеты на игру Дания — Россия. Матч состоится 21 июня и станет последним для команд на групповом этапе Евро-2020.

Перед этим обе команды проведут матчи против Финляндии и Бельгии. Датчане сыграют в Копенгагене, россияне — в Санкт-Петербурге. Место встречи сборных было определено жеребьёвкой.