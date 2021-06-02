Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прояснил ситуацию с посещением матча Евро-2020 Дания — Россия болельщиками из РФ. Россияне, которые купили билеты на игру, не смогут поехать в Копенгаген.
В УЕФА сообщили, что направили запрос в Датскую футбольную ассоциацию и МИД Дании по ситуации с болельщиками. Датская сторона отказалась делать исключения для россиян.
"Никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", — приводит "РИА Новости" ответ УЕФА.
Ранее сообщалось, что около 2,5 тысяч россиян купили билеты на игру Дания — Россия. Матч состоится 21 июня и станет последним для команд на групповом этапе Евро-2020.
Перед этим обе команды проведут матчи против Финляндии и Бельгии. Датчане сыграют в Копенгагене, россияне — в Санкт-Петербурге. Место встречи сборных было определено жеребьёвкой.
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