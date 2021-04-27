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Медкомиссия выявила ошибки в лечении Диего Марадоны

Спорт

В необеспечении должного ухода футболисту Диего Марадоне обвиняет его лечащих врачей медицинская комиссия, исследовавшая обстоятельства его кончины.

Медкомиссия выявила ошибки в лечении Диего Марадоны

Она пришла к выводу, что с имевшимися медицинскими показателями его должны были лечить по-другому. В частности, не придали должного внимания проблемам м сердцем и циррозу.

К тому же комиссия установила, что Марадона умер между 4:00 и 6:00 25 ноября 2020 года. Эти данные противоречит показаниям сиделки-медсестры Дайяны Мадрид, которая уверяла, что слышала, как спортсмен ходит по комнате примерно в 7:30, а ранее и что заходила в комнату покойного утром.

Эта информация может ужесточить обвинение лечащим врачам и Мадрид с "причинения смерти по неосторожности", до "причинения смерти с косвенным умыслом" или "неоказания помощи, повлекшее смерть", а это существенно более крупные сроки.

Ранее сообщалось, что за неделю до смерти легендарный аргентинский футболист Диего Марадона упал и сильно ударился головой.

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ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ МАРАДОНА! ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ
Автор: Михаил Закурдаев
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