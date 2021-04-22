МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что процесс согласования символики российских спортсменов на Олимпиадах в Токио и Пекине завершён. Теперь у олимпийцев из России есть собственная символика для участия в соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг ОКР в качестве знамени для россиян. Также была утверждена экипировка, которую на прошлой неделе презентовала фирма ZaSport.
Во время церемоний награждения российских спортсменов будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Эту мелодию по предложению российской стороны утвердил МОК, сообщает пресс-служба ОКР.
Музыка Петра Чайковского ранее звучала на различных чемпионатах мира, где принимали участие российские спортсмены.
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