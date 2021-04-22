Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суд отказал ЦБ во взыскании с экс-владельцев АТБ
У Homo sapiens обнаружили гены, отвечающие за творческие способности
Мамута подал иск к ЦБ с требованием отозвать лицензию у банка "Траст"
Минфин выделит регионам 176 млрд рублей на реструктуризацию кредитов
Кокорин пропустит матч с "Ювентусом"
Кардиолог Гандельман развенчал миф об опасности сна на левом боку
Бэк-вокалист Манижи незадолго до "Евровидения" угодил в реанимацию
Рубль резко укрепился на сворачивании российских войск
Беременная Горбань исполнила танец обнажённой — видео

МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде

Спорт

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что процесс согласования символики российских спортсменов на Олимпиадах в Токио и Пекине завершён. Теперь у олимпийцев из России есть собственная символика для участия в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг ОКР в качестве знамени для россиян. Также была утверждена экипировка, которую на прошлой неделе презентовала фирма ZaSport.

Во время церемоний награждения российских спортсменов будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Эту мелодию по предложению российской стороны утвердил МОК, сообщает пресс-служба ОКР.

Музыка Петра Чайковского ранее звучала на различных чемпионатах мира, где принимали участие российские спортсмены. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
МОК утвердил музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде
Мамута подал иск к ЦБ с требованием отозвать лицензию у банка "Траст"
Владимир Рогов: англосаксы готовы списать Украину ради заморозки "Северного потока"
Минфин выделит регионам 176 млрд рублей на реструктуризацию кредитов
Кокорин пропустит матч с "Ювентусом"
Кардиолог Гандельман развенчал миф об опасности сна на левом боку
Бэк-вокалист Манижи незадолго до "Евровидения" угодил в реанимацию
Рубль резко укрепился на сворачивании российских войск
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Смерть Ленина – совершенно секретный медицинский детектив
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников