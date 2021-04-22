Валуев о запрете BLM на Олимпиаде: "МОК и так в политике по самые уши"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поддержал решение МОК запретить на Олимпийских играх в Токио политические акции. Ранее стало известно, что организация не стала изменять статью 50 Олимпийской хартии, которая не позволяет любые демонстрации на Олимпиаде.

Против возможности проведения политических акций высказались 70% спортсменов. Таким образом, коленопреклонения в знак солидарности с BLM в Токио не будет.

"Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено сколько хотите. МОК в политике по самые уши, но таким образом пытается хотя бы сохранить хорошую мину при плохой игре", — приводит RT слова Валуева.

После организации движения Black Lives Matter спортсмены в разных странах устраивают акции поддержки во время соревнований.