"Спартак" подал протест по трём эпизодам матча с "Локомотивом"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС, в котором попросил оценить три эпизода из игры 25-го тура РПЛ против "Локомотива".

Вопросы к арбитрам Кириллу Левникову и его видеоассистенту Сергею Иванову возникли по поводу трёх моментов в штрафной "Локомотива". В "Спартаке" считают, что у судей были основания назначить пенальти:

на 44-й минуте за фол на нападающем Квинси Промесе;

на 52-й и 87-й минутах из-за игры рукой футболистами "Локо".

"Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова", — приводит "СЭ" слова Фетисова.

"Локомотив" победил в этой игре со счётом 2:0. Железнодорожники смогли сократить отставание от "Спартака" в борьбе за второе место до минимума — между командами одно очко.