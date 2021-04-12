Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС, в котором попросил оценить три эпизода из игры 25-го тура РПЛ против "Локомотива".
Вопросы к арбитрам Кириллу Левникову и его видеоассистенту Сергею Иванову возникли по поводу трёх моментов в штрафной "Локомотива". В "Спартаке" считают, что у судей были основания назначить пенальти:
"Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова", — приводит "СЭ" слова Фетисова.
"Локомотив" победил в этой игре со счётом 2:0. Железнодорожники смогли сократить отставание от "Спартака" в борьбе за второе место до минимума — между командами одно очко.
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