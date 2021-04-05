Судья потерял семь зубов после попадания шайбы в лицо

Хоккейный арбитр из Финляндии Юкка-Пекка Койстинен получил повреждение после попадания шайбы в лицо. Инцидент произошёл в матче чемпионата страны ХПК — "Юкурит".

Хоккейный судья потерял семь зубов.

По сообщению Iltalehti, арбитр лишился семи зубов. Во втором периоде нападающий ХПК Миро Руоконен отправил шайбу в сторону ворот, но попал в лицо арбитра. Продолжительное время Койстинен лежал на льду, после чего его отправили в больницу.

Четыре зуба у арбитра выбиты полностью, ещё три сломаны. Койстинен отметил, что на несколько секунд потерял сознание.

"Когда лежал на льду, мне казалось, что все зубы выпали изо рта", — заявил арбитр.