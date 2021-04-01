Тихонов объяснил уход биатлонистки Ушкиной из сборной России

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал, почему российские биатлонисты уходят в другие сборные. На проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России золото и серебро завоевала Наталья Ушкина, которая в следующем сезоне будет выступать за Румынию.

По словам Тихонова, из сборной уходят только те биатлонисты, которые показывают средние результаты. Вместе с тем, в других командах они могут выступать лучше.

"Так у нас много ушло. Например, Кузьмина ушла. Много уходят. Здесь как бы такой парадокс. У нас огромная армия народу, в принципе, середняков, если так можно сказать. И попасть середняку в сборную сложно. Если он по своим возможностям талантливый человек, способный спортсмен, он себя проявит. Ушкина середняк, так и будет находиться на средней полосе", — заявил Тихонов.

По его словам, россияне стремятся в другие команды из-за того, что там меньше конкуренция. После перехода биатлонисты выполняют необходимый объём работы и улучшают свои показатели.

"Они уходят кто в Украину, кто в Молдавию, где низкий уровень отбора. В Белоруссию много уходят. И там более-менее выступают, даже лучше наших. Потому что выполняют всё-таки объёмы нормальные, и у них результаты лучше. Исходя из этого, народ и разбегается. А когда способный талантливый спортсмен, он проявит себя", — сказал бывший глава СБР.