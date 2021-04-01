Цветков отдал медаль чемпионата России в гонке преследования Сучилову

Биатлонист Максим Цветков отдал Семёну Сучилову бронзовую медаль, которую получил после гонки преследования на чемпионате России. На подиуме Цветков не стал вешать себе на шею награду, так как Сучилов был дисквалифицирован из-за технической ошибки.

Сучилов пересёк финишную черту третьим, но на одном из огневых рубежей использовал две обоймы с патронами, что запрещено правилами. Биатлонист поблагодарил Цветкова за такой поступок.

"Подошёл Цветков и сказал, что это моя медаль. Макс, большое спасибо, это сильный поступок. Даже слеза прокатилась. Медаль подарю своей дочери Станиславе — она всегда более за меня. Ей не важно, плохо я бегу или хорошо", — заявил Сучилов в Instagram.

Гонку преследования выиграл Эдуард Латыпов. Вторым стал Матвей Елисеев, который за день до этого выиграл спринт.

Чемпионат России продолжится 3 и 4 апреля. Биатлонисты проведут эстафетные гонки и масс-старт.