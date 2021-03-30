Во вторник, 30 марта, состоятся десять матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Сборная России проведёт игру в Словакии. Команда Черчесова после двух побед на старте лидирует в группе и надеется закрепить успех. После третьей игры в отборочном турнире наступит перерыв до сентября.
Также в группе H сыграют Кипр — Словения и Хорватия — Мальта. Оба матча можно увидеть в прямом эфире.
Болельщики сегодня смогут увидеть матчи группы G, где выступают сборные Турции и Голландии. В группе E сыграют Бельгия, Чехия и Уэльс. В группе А борьбу продолжат Сербия и Португалия.
Группа А
Группа Е
Группа G
Группа Н
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