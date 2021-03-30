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Сборная России сыграет со Словакией в отборочном турнире ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Во вторник, 30 марта, состоятся десять матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Сборная России сыграет со Словакией в отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная России проведёт игру в Словакии. Команда Черчесова после двух побед на старте лидирует в группе и надеется закрепить успех. После третьей игры в отборочном турнире наступит перерыв до сентября.

Также в группе H сыграют Кипр — Словения и Хорватия — Мальта. Оба матча можно увидеть в прямом эфире.

Расписание трансляций отборочного турнира ЧМ-2022

Болельщики сегодня смогут увидеть матчи группы G, где выступают сборные Турции и Голландии. В группе E сыграют Бельгия, Чехия и Уэльс. В группе А борьбу продолжат Сербия и Португалия.

Группа А

  • 19.00 — Азербайджан — Сербия. Матч Футбол 2.
  • 21.45 — Люксембург — Португалия.

Группа Е

  • 21.45 — Бельгия — Белоруссия. Матч Футбол 3.
  • 21.45 — Уэльс — Чехия. Матч Футбол 1.

Группа G

  • 21.45 — Турция — Латвия. Матч Арена!
  • 21.45 — Черногория — Норвегия.
  • 21.45 — Гибралтар — Голландия.

Группа Н

  • 19.00 — Кипр — Словения. Матч ТВ.
  • 21.45 — Словакия — Россия. Матч ТВ.
  • 21. 45 — Хорватия — Мальта. Матч Футбол 2.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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