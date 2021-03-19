Управляющая компания отсудила у Радулова 285 тыс. за коммуналку

Управляющая компания "Краун менеджмент" выиграла суд у хоккеиста "Далласа" Александра Радулова. Спортсмен должен будет выплатить 285 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.

По сведениям Baza, Радулов купил квартиру на Смоленском бульваре в Москве в 2015 году. На следующий год он уехал в НХЛ, а с конца 2019 года перестал оплачивать квитанции за коммунальные платежи.

Ранее сообщалось, что у Радулова возникли финансовые проблемы. Хоккеист вложил 1,5 млрд рублей в один из банков, операции которого оказались сомнительными. Игрок пока не смог вернуть свои сбережения.