В память о погибшем игроке клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" Тимуре Файзутдинове трое хоккеистов клуба НХЛ "Оттава" участвуют в матче против "Ванкувера" с наклейками 77 на шлемах.
Речь идет о спортсменах Артеме Зубе, Никите Зайцеве и Евгении Дадонове. Вчера то же самое проделал, играя в матче против "Бостона", нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.
Хоккеист бело-голубых Тимур Файзутдинов скончался из-за попадания шайбы в голову. Ему было всего 19 лет. Ближайшие матчи МХЛ начнутся с минуты молчания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.