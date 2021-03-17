Трое игроков "Оттавы" почтили память погибшего "динамовца" Файзутдинова

В память о погибшем игроке клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" Тимуре Файзутдинове трое хоккеистов клуба НХЛ "Оттава" участвуют в матче против "Ванкувера" с наклейками 77 на шлемах.

Речь идет о спортсменах Артеме Зубе, Никите Зайцеве и Евгении Дадонове. Вчера то же самое проделал, играя в матче против "Бостона", нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Хоккеист бело-голубых Тимур Файзутдинов скончался из-за попадания шайбы в голову. Ему было всего 19 лет. Ближайшие матчи МХЛ начнутся с минуты молчания.