19-летний хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову

Трагически завершился матч 1/8 финала плей-офф МХЛ между ярославским "Локо" и питерским "Динамо". Хоккеист бело-голубых Тимур Файзутдинов скончался из-за попадания шайбы в голову.

Во время игры шайба случайно попала в лицо капитану "Динамо". Он схватился за голову и свалился на лёд. Спортсмен был доставлен в реанимацию, врачи боролись за его жизнь на протяжении трёх дней. Сегодня 19-летний спортсмен скончался, сообщает пресс-служба МХЛ.

Ближайшие матчи МХЛ начнутся с минуты молчания. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.