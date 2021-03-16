19-летний хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову

Трагически завершился матч 1/8 финала плей-офф МХЛ между ярославским "Локо" и питерским "Динамо". Хоккеист бело-голубых Тимур Файзутдинов скончался из-за попадания шайбы в голову.
Во время игры шайба случайно попала в лицо капитану "Динамо". Он схватился за голову и свалился на лёд. Спортсмен был доставлен в реанимацию, врачи боролись за его жизнь на протяжении трёх дней. Сегодня 19-летний спортсмен скончался, сообщает пресс-служба МХЛ.
Ближайшие матчи МХЛ начнутся с минуты молчания. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
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