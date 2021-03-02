Плющенко назвал Трусову сильнейшей фигуристкой мира

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о целях Александры Трусовой и Алёны Косторной. По его словам, главной задачей фигуристок является попадание на Олимпийские игры в Пекине.
Также Плющенко назвал Трусову сильнейшей фигуристкой в мире. Сейчас спортсменка занимается тем, что тренирует четверной риттбергер. Цель Александры — пять четверных в программе на Олимпиаде.
"Это её мечта, её цель. А теперь это и моя цель. Она очень талантливая и атлетичная фигуристка. Я считаю, что даже, пожалуй, сильнейшая в мире", — приводит "Олимпийский канал" слова Плющенко.
В этом сезоне Трусова выиграла два этапа Кубка России и стала третьей на чемпионате России. Спортсменка отобралась на чемпионат мира, который пройдёт в Швеции.
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