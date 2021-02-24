Сборная России перед мартовскими матчами проведёт сбор в Сочи

Футболисты сборной России с 18 по 22 марта проведут сбор в Сочи на поле ЦСП "Юг Спорт". Команда будет готовиться к мартовским матчам отбора чемпионата мира-2022, сообщает пресс-служба сборной.

23 марта команда Черчесова отправится на Мальту, где проведёт первый матч в отборочном турнире. Затем футболисты вернутся в Сочи, где 27 марта состоится игра против Словении. 30 марта Россия сыграет против Словакии.

Расписание матчей сборной России на март

24 марта. Мальта — Россия. Национальный стадион в Та-Кали.

27 марта. Россия — Словения. Стадион "Фишт" в Сочи.

30 марта. Словакия — Россия. Стадион Антона Малатинского в Трнаве.