Сборная России перед мартовскими матчами проведёт сбор в Сочи

Футболисты сборной России с 18 по 22 марта проведут сбор в Сочи на поле ЦСП "Юг Спорт". Команда будет готовиться к мартовским матчам отбора чемпионата мира-2022, сообщает пресс-служба сборной.
23 марта команда Черчесова отправится на Мальту, где проведёт первый матч в отборочном турнире. Затем футболисты вернутся в Сочи, где 27 марта состоится игра против Словении. 30 марта Россия сыграет против Словакии.
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