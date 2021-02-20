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Осака после победы на Australian Open стала второй ракеткой мира

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Японская теннисистка Наоми Осака в финале Australian Open победила американку Дженнифер Брэди. Встреча завершилась за 1 час 19 минут в двух сетах - 6:4, 6:3.

Осака после победы на Australian Open стала второй ракеткой мира

Осака сделала шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и взяла 73% первых подач. Японка отдала сопернице два гейма на своей подаче и выиграла четыре на подаче Брэди.

Четвёртая победа Осаки на ТБШ

Японка выиграла четвёртый титул на турнирах "Большого шлема". Осака выигрывает по одному хардовому ТБШ каждый год:

  • 2018 - US Open;
  • 2019 - Australian Open;
  • 2020 - US Open;
  • 2021 - Australian Open.

На травяном "Уимблдоне" и грунтовом "Ролан Гаррос" Осака не проходила дальше третьего раунда.

Осака обошла Халеп в рейтинге WTA

Осака после победы поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, обойдя румынку Симону Халеп. Японка набрала 7835 очков.

Первой ракеткой мира остаётся австралийка Эшли Барти, которая на AO вылетела в четвертьфинале. В её активе 9186 очков.

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Автор: Артём Пермяков
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