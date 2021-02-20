Японская теннисистка Наоми Осака в финале Australian Open победила американку Дженнифер Брэди. Встреча завершилась за 1 час 19 минут в двух сетах - 6:4, 6:3.
Осака сделала шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и взяла 73% первых подач. Японка отдала сопернице два гейма на своей подаче и выиграла четыре на подаче Брэди.
Японка выиграла четвёртый титул на турнирах "Большого шлема". Осака выигрывает по одному хардовому ТБШ каждый год:
На травяном "Уимблдоне" и грунтовом "Ролан Гаррос" Осака не проходила дальше третьего раунда.
Осака после победы поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, обойдя румынку Симону Халеп. Японка набрала 7835 очков.
Первой ракеткой мира остаётся австралийка Эшли Барти, которая на AO вылетела в четвертьфинале. В её активе 9186 очков.
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