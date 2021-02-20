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Стали известны составы всех команд на эстафетные гонки ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

20 февраля в Поклюке состоятся эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону. Женщины выйдут на старт в 13.45 по московскому времени, мужчины — в 17.00.

Стали известны составы всех команд на эстафетные гонки ЧМ по биатлону

В женской гонке состав сборной России аналогичен тому, который одержал победу на этапе в Антхольце. На старт выйдут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

В мужской эстафете одно изменение по сравнению с итальянским этапом Кубка мира. Место Антона Бабикова на первом этапе занял Карим Халили. Также в гонке примут участие Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Состав женской эстафеты

  1. Германия: Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс.
  2. Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье, Жюли Симон.
  3. Швеция: Йоанна Скоттхэйм, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.
  4. Россия: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
  5. Норвегия: Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Ройселанн.
  6. Белоруссия: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина.
  7. Италия: Лиза Витоцци, Михела Каррара, Федерика Санфилиппо, Доротея Вирер.
  8. Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная.
  9. Австрия: Дуня Здуц, Катарина Иннерхофер, Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер.
  10. Чехия: Джессика Жислова, Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Люси Харватова.
  11. Швейцария: Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гасаприн, Лена Хекки.
  12. США: Сюзан Данкли, Джоанн Рид, Клэр Иган, Дедра Ирвин.

Всего на старт выйдут 23 команды. Составы остальных сборных можно посмотреть здесь.

Состав мужской эстафеты

  1. Норвегия: Струла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен.
  2. Франция: Антуан Гигонна, Кинтен Фийон Майе, Симон Дестьё, Эмельен Жаклен.
  3. Германия: Эрик Лессер, Роман Реш, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
  4. Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
  5. Швеция: Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин, Мартин Понсиулома, Себастьян Самуэльссон.
  6. Италия: Дидье Бионац, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш.
  7. Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард.
  8. Украина: Богда Цимбал, Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Антон Дудченко.
  9. Финляндия: Туомас Харюла, Теро Сеппала, Якко Ранта, Олли Хиденсало.
  10. Швейцария: Никлас Хартвег, Бенжамин Вегер, Джереми Финелло, Серафин Виснер.
  11. Чехия: Микулас Карлик, Онджей Моравец, Якуб Ствртецки, Михал Крчмар.
  12. Канада: Адам Рунналс, Скотт Гоу, Тевор Кирс, Кристиан Гоу.

Участие в гонке примут 27 команд. Все составы можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону

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Автор: Артём Пермяков
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