Стали известны составы всех команд на эстафетные гонки ЧМ по биатлону

20 февраля в Поклюке состоятся эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону. Женщины выйдут на старт в 13.45 по московскому времени, мужчины — в 17.00.

В женской гонке состав сборной России аналогичен тому, который одержал победу на этапе в Антхольце. На старт выйдут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

В мужской эстафете одно изменение по сравнению с итальянским этапом Кубка мира. Место Антона Бабикова на первом этапе занял Карим Халили. Также в гонке примут участие Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Состав женской эстафеты

Германия: Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс. Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье, Жюли Симон. Швеция: Йоанна Скоттхэйм, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг. Россия: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Норвегия: Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Ройселанн. Белоруссия: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина. Италия: Лиза Витоцци, Михела Каррара, Федерика Санфилиппо, Доротея Вирер. Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная. Австрия: Дуня Здуц, Катарина Иннерхофер, Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер. Чехия: Джессика Жислова, Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Люси Харватова. Швейцария: Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гасаприн, Лена Хекки. США: Сюзан Данкли, Джоанн Рид, Клэр Иган, Дедра Ирвин.

Всего на старт выйдут 23 команды. Составы остальных сборных можно посмотреть здесь.

Состав мужской эстафеты

Норвегия: Струла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен. Франция: Антуан Гигонна, Кинтен Фийон Майе, Симон Дестьё, Эмельен Жаклен. Германия: Эрик Лессер, Роман Реш, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль. Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Швеция: Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин, Мартин Понсиулома, Себастьян Самуэльссон. Италия: Дидье Бионац, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш. Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард. Украина: Богда Цимбал, Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Антон Дудченко. Финляндия: Туомас Харюла, Теро Сеппала, Якко Ранта, Олли Хиденсало. Швейцария: Никлас Хартвег, Бенжамин Вегер, Джереми Финелло, Серафин Виснер. Чехия: Микулас Карлик, Онджей Моравец, Якуб Ствртецки, Михал Крчмар. Канада: Адам Рунналс, Скотт Гоу, Тевор Кирс, Кристиан Гоу.

Участие в гонке примут 27 команд. Все составы можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону