Стали известны составы всех команд на эстафетные гонки ЧМ по биатлону
20 февраля в Поклюке состоятся эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону. Женщины выйдут на старт в 13.45 по московскому времени, мужчины — в 17.00.
В женской гонке состав сборной России аналогичен тому, который одержал победу на этапе в Антхольце. На старт выйдут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
В мужской эстафете одно изменение по сравнению с итальянским этапом Кубка мира. Место Антона Бабикова на первом этапе занял Карим Халили. Также в гонке примут участие Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Состав женской эстафеты
- Германия: Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс.
- Франция: Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье, Жюли Симон.
- Швеция: Йоанна Скоттхэйм, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.
- Россия: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
- Норвегия: Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Ройселанн.
- Белоруссия: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина.
- Италия: Лиза Витоцци, Михела Каррара, Федерика Санфилиппо, Доротея Вирер.
- Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная.
- Австрия: Дуня Здуц, Катарина Иннерхофер, Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер.
- Чехия: Джессика Жислова, Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Люси Харватова.
- Швейцария: Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гасаприн, Лена Хекки.
- США: Сюзан Данкли, Джоанн Рид, Клэр Иган, Дедра Ирвин.
Всего на старт выйдут 23 команды. Составы остальных сборных можно посмотреть здесь.
Состав мужской эстафеты
- Норвегия: Струла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен.
- Франция: Антуан Гигонна, Кинтен Фийон Майе, Симон Дестьё, Эмельен Жаклен.
- Германия: Эрик Лессер, Роман Реш, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
- Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
- Швеция: Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин, Мартин Понсиулома, Себастьян Самуэльссон.
- Италия: Дидье Бионац, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш.
- Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард.
- Украина: Богда Цимбал, Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Антон Дудченко.
- Финляндия: Туомас Харюла, Теро Сеппала, Якко Ранта, Олли Хиденсало.
- Швейцария: Никлас Хартвег, Бенжамин Вегер, Джереми Финелло, Серафин Виснер.
- Чехия: Микулас Карлик, Онджей Моравец, Якуб Ствртецки, Михал Крчмар.
- Канада: Адам Рунналс, Скотт Гоу, Тевор Кирс, Кристиан Гоу.
Участие в гонке примут 27 команд. Все составы можно посмотреть здесь.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону