"Тамбов" получит финансовую помощь от Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ). Сумма поддержки составляет 300 млн рублей.
По сведениям телеграм-канала "Мутко против", это позволит "Тамбову" доиграть сезон. Задача руководства клуба - реструктуризировать долг с 550 млн до 250 млн.
Клубу уже удалось договориться с некоторыми кредиторами. Если сумма задолженности будет снижена, то денег РФС и РПЛ хватит, чтобы выплатить оставшиеся долги и завершить сезон.
Футболистам предстоит сделать выбор между компромиссом с клубом и судебными тяжбами. Игрокам предлагают получить половину зарплаты. В дальнейшем "Тамбов" станет банкротом, из-за чего футболисты останутся без выплат.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.