"Тамбов" получит от РФС и РПЛ 300 млн рублей

"Тамбов" получит финансовую помощь от Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ). Сумма поддержки составляет 300 млн рублей.

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", это позволит "Тамбову" доиграть сезон. Задача руководства клуба - реструктуризировать долг с 550 млн до 250 млн.

Клубу уже удалось договориться с некоторыми кредиторами. Если сумма задолженности будет снижена, то денег РФС и РПЛ хватит, чтобы выплатить оставшиеся долги и завершить сезон.

Футболистам предстоит сделать выбор между компромиссом с клубом и судебными тяжбами. Игрокам предлагают получить половину зарплаты. В дальнейшем "Тамбов" станет банкротом, из-за чего футболисты останутся без выплат.