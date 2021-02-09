Сборная России по биатлону не смогла получить новые комбинезоны

Сборная России по биатлону вовремя не смогла получить новые комплекты формы, в которой спортсмены примут участие в чемпионате мира в Поклюке. Комбинезоны должны быть доставлены в понедельник, но из-за национального словенского праздника была задержана.

Команда России будет выступать под названием RBU (Russian Biathlon Union). Спортсмены будут использовать флаг Союза биатлонистов России (СБР).

Форма должна быть доставлена во вторник. Существует вероятность, что на первую гонку чемпионата мира команда выйдет в старой форме. 10 февраля в Поклюке состоится смешанная эстафета. Гонка начнётся в 17.00 по московскому времени.