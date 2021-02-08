Хэмилтон наконец продлил контракт с "Мерседесом"

Команда "Формулы-1" "Мерседес" объявила о продлении сотрудничества с семикратным чемпионом "Формулы-1" Льисом Хэмилтоном. Детали нового соглашения не разглашаются.

Известно, что новый контракт Хэмилтона будет действовать на протяжении одного сезона. Британец проведёт в "Мерседесе" девятый год подряд.

"Я очень рад начать свой девятый сезон с моими товарищами по команде Mercedes. Мы достигли невероятных результатов вместе и с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к совершенствованию как на трассе, так и вне её", - прокомментировал подписание Хэмилтон.

Составы команд "Формулы-1" на сезон-2021

Таким образом, стали известны составы всех команд "Формул-1" на 2021 год.