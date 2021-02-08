Хэмилтон наконец продлил контракт с "Мерседесом"

Команда "Формулы-1" "Мерседес" объявила о продлении сотрудничества с семикратным чемпионом "Формулы-1" Льисом Хэмилтоном. Детали нового соглашения не разглашаются.
Известно, что новый контракт Хэмилтона будет действовать на протяжении одного сезона. Британец проведёт в "Мерседесе" девятый год подряд.
✍️ #AnnounceLewis pic.twitter.com/EFoDLGLDIl— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 8, 2021
"Я очень рад начать свой девятый сезон с моими товарищами по команде Mercedes. Мы достигли невероятных результатов вместе и с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к совершенствованию как на трассе, так и вне её", - прокомментировал подписание Хэмилтон.
Таким образом, стали известны составы всех команд "Формул-1" на 2021 год.
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