Фабрегас поблагодарил Головина за выдающийся матч

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поблагодарил своего партнёра по команде Александра Головина за выдающийся матч против "Нима". Российский футболист в этой игре забил три гола и сделал результативную передачу.

Фабрегас в Instagram опубликовал фотографию с Головиным и подписал её так:

"Это взгляд, которым я смотрю на тебя после первого хет-трика в карьере".

"Монако" одержал победу над "Нимом" со счётом 4:3. Команда идёт на четвёртом месте в чемпионате Франции, отставая от лидирующего "Лилля" на шесть очков. Команда выдала серию из семи побед подряд.

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина 🔥🔥🔥 Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри 😍😍😍 pic.twitter.com/tHrfIPkYvW — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Головин в этом сезоне забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Россиянин после восстановления от травмы провёл восемь матчей.

10 февраля "Монако" сыграет на выезде против "Гренобля" в Кубке Франции. 14 февраля команда на своём поле примет "Лорьян" в рамках чемпионата.