Первый канал покажет две гонки чемпионата мира по биатлону

Российские зрители смогут увидеть гонки чемпионата мира по биатлону на Первом канале. Турнир состоится с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Первый канал в прямом эфире покажет две гонки преследования. Оба старта пройдут в воскресенье, 14 февраля.

Расписание трансляций других гонок будет известно позже.

Расписание чемпионата мира по биатлону