Первый канал покажет две гонки чемпионата мира по биатлону
Российские зрители смогут увидеть гонки чемпионата мира по биатлону на Первом канале. Турнир состоится с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
Первый канал в прямом эфире покажет две гонки преследования. Оба старта пройдут в воскресенье, 14 февраля.
Расписание трансляций других гонок будет известно позже.
Расписание чемпионата мира по биатлону
- 10 февраля, 17.00. Смешанная эстафета.
- 12 февраля, 16.30. Спринт (мужчины).
- 13 февраля, 16.30. Спринт (женщины).
- 14 февраля, 15.15. Гонка преследования (мужчины). Первый канал.
- 14 февраля, 17.30. Гонка преследования (женщины). Первый канал.
- 16 февраля, 14.05. Индивидуальная гонка (женщины).
- 17 февраля, 16.30. Индивидуальная гонка (мужчины).
- 18 февраля, 17.15. Одиночная смешанная эстафета.
- 20 февраля, 13.45. Эстафета (женщины).
- 20 февраля, 17.00. Эстафета (мужчины).
- 21 февраля, 14.30. Масс-старт (женщины).
- 21 февраля, 17.15. Масс-старт (мужчины).