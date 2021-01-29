Очки россиян на ЧМ пойдут в зачёт Кубка мира, несмотря на решение CAS

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин разъяснил некоторые нюансы участия россиян в чемпионате мира-2021. Российские спортсмены в Поклюке выступят под флагом СБР и гимном IBU.

Кроме того, результаты россиян на чемпионате мира будут учтены в общем зачёте Кубка мира. По словам Далина, у IBU нет цели наказать российских биатлонистов, которые не нарушили антидопинговых правил.

"В решении CAS есть много пунктов и нюансов, но, так как решение касается не спортсменов, а чиновников, которые допускали антидопинговые нарушения, очки сниматься не будут", — приводит "Матч ТВ" слова Далина.

Чемпионат мира в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Состав сборной России будет объявлен позже после согласования со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).