Подчуфарову ждут в сборной России, несмотря на отъезд в Словению

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла стать участницей сборной Словении. 28-летняя спортсменка не сумела получить гражданство этой страны.

По словам тренера сборной Словении Владимира Королькевича, власти отказали Подчуфаровой из-за несоответствия уровня её зарплаты словенскому. Специалист считает, что настоящая причина отказа заключается в том, что в правительстве сомневались в способности биатлонистки удачно выступить на чемпионате мира в Поклюке.

Подчуфарову ждут в России

Подчуфарова заявила, что теперь вернётся в Россию. По словам главного тренера сборной Валерия Польховского, дорога в сборную для спортсменки открыта. Ей необходимо в марте выступить на чемпионате России и показать хороший результат.