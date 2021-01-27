Подчуфарову ждут в сборной России, несмотря на отъезд в Словению

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла стать участницей сборной Словении. 28-летняя спортсменка не сумела получить гражданство этой страны.
По словам тренера сборной Словении Владимира Королькевича, власти отказали Подчуфаровой из-за несоответствия уровня её зарплаты словенскому. Специалист считает, что настоящая причина отказа заключается в том, что в правительстве сомневались в способности биатлонистки удачно выступить на чемпионате мира в Поклюке.
Подчуфарова заявила, что теперь вернётся в Россию. По словам главного тренера сборной Валерия Польховского, дорога в сборную для спортсменки открыта. Ей необходимо в марте выступить на чемпионате России и показать хороший результат.
"Если у нее не получилось, а сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем — пожалуйста", — приводит ТАСС слова Польховского.
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