В РПЛ рассматривают два революционных варианта чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает два варианта изменения схемы проведения чемпионата. В обоих случаях высший дивизион будет сокращён до 12 клубов, сообщает "РБ-Спорт".

Вариант 1

При первом варианте 12 команд сыграют в два круга (22 тура), после чего поделятся на две группы. Первая шестёрка определит чемпиона и участников еврокубков, сыграв ещё два круга (10 туров).

Вторая шестёрка определит команды, которые сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон.

Вариант 2

Второй вариант подразумевает проведение турнира из 12 команд в два круга (22 тура). Затем восемь команд в плей-офф на выбывание определят чемпиона. На втором этапе команды проведу по пять матчей - два четвертьфинала, два полуфинала и финал.

Четыре оставшиеся команды проведут игры с четырьмя лучшими клубами из ФНЛ.