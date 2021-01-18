В РПЛ рассматривают два революционных варианта чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает два варианта изменения схемы проведения чемпионата. В обоих случаях высший дивизион будет сокращён до 12 клубов, сообщает "РБ-Спорт".
При первом варианте 12 команд сыграют в два круга (22 тура), после чего поделятся на две группы. Первая шестёрка определит чемпиона и участников еврокубков, сыграв ещё два круга (10 туров).
Вторая шестёрка определит команды, которые сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон.
Второй вариант подразумевает проведение турнира из 12 команд в два круга (22 тура). Затем восемь команд в плей-офф на выбывание определят чемпиона. На втором этапе команды проведу по пять матчей - два четвертьфинала, два полуфинала и финал.
Четыре оставшиеся команды проведут игры с четырьмя лучшими клубами из ФНЛ.
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