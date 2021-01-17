Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ранее спортсмен отказался участвовать в гонке без объяснения причин.

"Сейчас спортсменам и всему российскому спорту не хватает того, что совершенно спокойно можно было бы записать видео, выложить пост в социальных сетях, как-то объяснить причину отсутствия. Миллионы болельщиков ждут и надеются. Понятно, что у Логинова может быть тысяча причин не бежать гонку. Мы всё это понимаем. Но мне кажется, что публичный человек может рассказывать болельщикам о причинах", — пояснил Губерниев.