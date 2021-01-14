Европарламент выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира-2021 по хоккею в Белоруссии. Турнир должны принять Минск с Ригой в мае.
Заявление было подготовлено председателем делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией.
В документе говорится, что парламентарии встревожены тем, как глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель общался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
"Мы были встревожены, увидев, что Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, наслаждается теплыми объятиями с Александром Лукашенко в Минске", — говорится в заявлении.
В ЕП удивлены тому, что Фазель намерен проводить чемпионат в Белоруссии, несмотря на "жестокие репрессии против мирных демонстрантов". В документе говорится о 33 тыс. арестов и задержаний протестующих, сотнях политзаключённых и как минимум восьми погибших после выборов президента Белоруссии.
"Мы настоятельно призываем IIHF, её национальные ассоциации и другие спортивные федерации занять твердую позицию, запретить Белоруссии принимать такие мероприятия и участвовать в них", — говорится в заявлении.
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