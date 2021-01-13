"Челси" планирует заменить Лэмпарда на Наггельсманна

Руководители "Челси" планируют отправить в отставку главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. В клубе недовольны результатами команды.

Лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. От лидера команда отстаёт на десять очков.

По сведениям Bild, первый кандидат на пост главного тренера "Челси" — Юлиан Нагельсманн. Также в список входят Брендан Роджерс, Томас Тухель и Массимилиано Аллегри.

Нагельсманн является самым молодым тренером в истории Бундеслиги. Сейчас 33-летний специалист возглавляет "Лейпциг". До этого он работал с "Хоффенхаймом".