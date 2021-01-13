"Челси" планирует заменить Лэмпарда на Наггельсманна

Руководители "Челси" планируют отправить в отставку главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. В клубе недовольны результатами команды.
Лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. От лидера команда отстаёт на десять очков.
По сведениям Bild, первый кандидат на пост главного тренера "Челси" — Юлиан Нагельсманн. Также в список входят Брендан Роджерс, Томас Тухель и Массимилиано Аллегри.
Нагельсманн является самым молодым тренером в истории Бундеслиги. Сейчас 33-летний специалист возглавляет "Лейпциг". До этого он работал с "Хоффенхаймом".
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