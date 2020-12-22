Соперники "Локомотива" по Лиге чемпионов попались на допинге

Два футболиста "Зальцбурга", бывшего соперника "Локомотива" по Лиге чемпионов, сдали положительные допинг-тесты. Запрещённые вещества были найдены в организме малийцев Мохамеда Камара и Секу Койта, сообщает клубная пресс-служба.

Игроки сдали тесты 22 ноября, когда вернулись из расположения сборной Мали. В пробах Камара и Койта были найдены вещества, которые содержатся в препарате, применяемом при лечении высотной болезни.

Футболисты получили таблетки от медицинского штаба сборной Мали перед поездкой на матч с командой Намибии. Игра проходила на высоте 1700 метров над уровнем моря.

В "Зальцбурге" заявили, что положительно относятся к вызову игроков в сборные, но хотели бы иметь гарантии правильной работы медиков в командах.

Клуб сотрудничает с УЕФА и допинговыми организациями, чтобы разобраться в ситуации с Камара и Койта.