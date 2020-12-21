Сборная России увеличила отрыв в хоккейном Евротуре

Хоккейная сборная России выиграла второй этап Евротура сезона-2020/21. Команда одержала три победы на Кубке Первого канала в Москве.
Россияне по ходу турнира обыграли Швецию (4:3 Б), Чехию (4:1) и Финляндию (5:1). Команда набрала восемь очков, как и на финских играх в ноябре.
В общей таблице Евротура сборная России имеет значительный отрыв от соперников - семь очков.
|М
|Команда
|Очки
|Шайбы
|1.
|Россия
|16
|24-8
|2.
|Чехия
|9
|13-13
|3.
|Финляндия
|6
|11-22
|4.
|Швеция
|5
|12-17
Третий этап Евротура запланирован на февраль в Швеции, четвёртый - на май в Чехии.
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