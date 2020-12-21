Сборная России увеличила отрыв в хоккейном Евротуре

Хоккейная сборная России выиграла второй этап Евротура сезона-2020/21. Команда одержала три победы на Кубке Первого канала в Москве.

Россияне по ходу турнира обыграли Швецию (4:3 Б), Чехию (4:1) и Финляндию (5:1). Команда набрала восемь очков, как и на финских играх в ноябре.

В общей таблице Евротура сборная России имеет значительный отрыв от соперников - семь очков.

М Команда Очки Шайбы 1. Россия 16 24-8 2. Чехия 9 13-13 3. Финляндия 6 11-22 4. Швеция 5 12-17

Третий этап Евротура запланирован на февраль в Швеции, четвёртый - на май в Чехии.