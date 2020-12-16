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"Ротор" выбрался из зоны вылета, "Сочи" уже четвёртый

Спорт » Командные виды » Футбол

"Ротор" и "Сочи" одержали домашние победы в заключительном туре РПЛ 2020 года. Волгоградцы обыграли тульский "Арсенал", а южане победили московское "Динамо".

"Ротор" выбрался из зоны вылета, "Сочи" уже четвёртый

"Ротор" — "Арсенал"

Матч "Ротор" — "Арсенал" завершился со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Фламарион, который реализовал пенальти на 81-й минуте.

Волгоградцы одержали вторую победу подряд и выбрались из зоны вылета. Команда догнала "Арсенал" и теперь занимает 13-е место с 14-ю очками. С этой позиции клубы РПЛ выходят в стыковые матчи с командами ФНЛ.

Правда, и "Ротор", и "Арсенал" могут обойти "Уфа" и "Тамбов", если удачно проведут свои матчи 19-го тура.

  • 12. "Урал" — 20 очков (18 матчей).
  • 13. "Ротор" — 14 (19).
  • 14. "Арсенал" — 14 (19).
  • 15. "Уфа" — 13 (18).
  • 16. "Тамбов" — 12 (18).

"Сочи" — "Динамо"

В матче претендентов на еврокубки всё решилось во втором тайме. По голу забили Антон Заболотный и Артур Юсупов - встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сочинцев.

Команда одержала третью победу подряд — в первой части сезона "Сочи" набрал 33 очка. На данный момент клуб занимает четвёртое место.

  • 3. ЦСКА — 34 очка (18 матчей).
  • 4. "Сочи" — 33 (19).
  • 5. "Ростов" — 32 (18).
  • 6. "Динамо" — 30 (19).
  • 7. "Локомотив" — 28 (18).
  • 8. "Краснодар" — 27 (18).
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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