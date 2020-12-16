"Ротор" и "Сочи" одержали домашние победы в заключительном туре РПЛ 2020 года. Волгоградцы обыграли тульский "Арсенал", а южане победили московское "Динамо".
Матч "Ротор" — "Арсенал" завершился со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Фламарион, который реализовал пенальти на 81-й минуте.
Волгоградцы одержали вторую победу подряд и выбрались из зоны вылета. Команда догнала "Арсенал" и теперь занимает 13-е место с 14-ю очками. С этой позиции клубы РПЛ выходят в стыковые матчи с командами ФНЛ.
Правда, и "Ротор", и "Арсенал" могут обойти "Уфа" и "Тамбов", если удачно проведут свои матчи 19-го тура.
В матче претендентов на еврокубки всё решилось во втором тайме. По голу забили Антон Заболотный и Артур Юсупов - встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сочинцев.
Команда одержала третью победу подряд — в первой части сезона "Сочи" набрал 33 очка. На данный момент клуб занимает четвёртое место.
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