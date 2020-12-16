"Ротор" выбрался из зоны вылета, "Сочи" уже четвёртый

"Ротор" и "Сочи" одержали домашние победы в заключительном туре РПЛ 2020 года. Волгоградцы обыграли тульский "Арсенал", а южане победили московское "Динамо".

"Ротор" — "Арсенал"

Матч "Ротор" — "Арсенал" завершился со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Фламарион, который реализовал пенальти на 81-й минуте.

Волгоградцы одержали вторую победу подряд и выбрались из зоны вылета. Команда догнала "Арсенал" и теперь занимает 13-е место с 14-ю очками. С этой позиции клубы РПЛ выходят в стыковые матчи с командами ФНЛ.

Правда, и "Ротор", и "Арсенал" могут обойти "Уфа" и "Тамбов", если удачно проведут свои матчи 19-го тура.

12. "Урал" — 20 очков (18 матчей).

13. "Ротор" — 14 (19).

14. "Арсенал" — 14 (19).

15. "Уфа" — 13 (18).

16. "Тамбов" — 12 (18).

"Сочи" — "Динамо"

В матче претендентов на еврокубки всё решилось во втором тайме. По голу забили Антон Заболотный и Артур Юсупов - встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сочинцев.

Команда одержала третью победу подряд — в первой части сезона "Сочи" набрал 33 очка. На данный момент клуб занимает четвёртое место.